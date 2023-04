Faut-il acheter ou louer à Paris ?

Mieux vaut-il investir dans l’immobilier locatif ou acheter sa résidence principale ?

« Je préfère rembourser un emprunt que payer un loyer, au moins je ne dépense pas mon argent pour rien » : j’imagine que, comme moi, vous avez souvent entendu cette phrase dans votre entourage. Effectivement, beaucoup de gens pensent que l’achat est plus intéressant que la location. Ce n’est pourtant pas toujours le cas : il sera parfois plus avantageux pour vous d’être locataire en plaçant intelligemment votre argent, que d’être propriétaire. Surprenant, non ?

Achat vs. Location : critères non-financiers

Tout le monde a envie d’avoir son « chez soi » : l’achat a un aspect rassurant que n’a pas la location. En achetant, vous savez qu’après avoir remboursé toutes vos mensualités de prêt, vous aurez la pleine propriété de votre appartement.

Acheter assure une certaine sécurité : en tant que propriétaire, personne ne pourra vous contraindre à quitter votre logement. Si vous êtes locataire, votre bailleur peut vous demander de déménager s’il souhaite récupérer son bien pour lui ou un membre de sa famille. Difficile d’abandonner votre résidence principale, surtout si vous y avez effectué de gros aménagements. De plus, sachez que pour réaliser certains travaux importants, vous devrez impérativement obtenir l’accord préalable du propriétaire.

Contrairement à certaines idées reçues, louer son appartement présente des avantages. Être locataire permet de se dégager de nombreuses responsabilités : pas besoin d’assister aux réunions de copropriété ni même de s’occuper des réparations de l’appartement. Courir après le plombier ou l’électricien n’est pas de tout repos. Croyez moi, je sais de quoi je parle : chez moulins Habitat j’accompagne certains de mes clients dans toutes leurs démarches, y compris les menus travaux.

La location permet également une très grande souplesse : quitter l’appartement qu’on loue est bien plus facile que vendre celui dont on est propriétaire. Un simple préavis suffit, quand la vente nécessite de nombreuses formalités et prend beaucoup de temps. La location est donc la solution idéale en cas de mobilité familiale ou professionnelle.

Prendre en compte l’aspect financier

En étant locataire, vous savez à l’avance quels vont être les frais rattachés à votre logement : le loyer, et éventuellement des frais d’agence, si vous êtes passé par un professionnel pour trouver le bien. En revanche, si vous décidez de devenir propriétaire, sachez que vous serez amené à verser des sommes très conséquentes.

Au moment de l’achat tout d’abord, vous devrez verser un apport personnel important (que tout le monde n’est pas en mesure de fournir). Vous avez également l’obligation de payer des frais de notaires (qui s’élèvent à plusieurs milliers d’euros). Si vous avez fait appel à une agence immobilière pour trouver l’appartement de vos rêves, vous devrez également lui reverser une commission. Alors même que vous n’avez pas encore emménagé, les sommes versées sont déjà très élevées !

Une fois propriétaire, vous voudrez probablement faire des travaux pour aménager votre appartement à votre goût : cette dépense importante doit impérativement être prévue dans votre budget d’achat. Et une fois que vous pourrez enfin profiter de votre « home sweet home », vous devrez payer les traites mensuelles de remboursement de votre emprunt, souvent supérieures au montant du loyer qui serait dû si vous étiez locataire.

Sachez, qu’en tant que propriétaire, vous devrez payer chaque année la taxe foncière. Il vous appartient également de participer à toutes les charges de copropriété (nettoyage et entretien des parties communes, réparation de l’ascenseur, etc.) et aux travaux effectués dans l’immeuble. Des dépenses parfois imprévues, mais très conséquentes! Combien de fois ai-je rencontré des propriétaires contraints de vendre leur bien, faute de ne pouvoir payer des charges très lourdes comme le ravalement ou la réfection de la cage d’escalier.

Faire une simulation financière

Une fois la totalité de son emprunt remboursé, le propriétaire a toutefois une capacité d’épargne plus importante que celle du locataire : en plaçant ce qu’il avait l’habitude de rembourser, il peut valoriser son capital. Il est donc indispensable de faire une simulation, afin de déterminer si, d’un point de vue strictement financier, vous avez avantage à acheter, à louer et placer votre capital.

Les critères à prendre en compte pour comparer achat et location sont :

Le montant de votre apport personnel

Le prix de vente du logement

Le montant du loyer (et le coefficient de revalorisation annuel)

Les charges

L’emprunt (montant, durée, taux…).

À vous de comparer si, financièrement, dans votre situation personnelle, l’achat est plus avantageux que la location.

Le conseil de blog immobilier

Attention ! Si vous décidez d’emprunter, ne confondez pas votre capacité d’endettement déterminée par la banque en fonction de vos revenus et votre capacité effective de remboursement qui dépend véritablement de votre mode de vie : vous risqueriez de vous retrouver dans une situation financière délicate.

La décision d’acheter ou de louer un logement à Paris dépend de plusieurs facteurs personnels et financiers. Voici quelques éléments à prendre en compte pour vous aider à prendre cette décision :

Durée de votre séjour : Si vous prévoyez de rester à Paris pendant une courte période (moins de 3-5 ans), la location peut être une option plus flexible et moins coûteuse. En revanche, si vous envisagez de vous installer à Paris à long terme, l’achat d’un logement peut être un investissement judicieux. Situation financière : L’achat d’un logement nécessite généralement un apport personnel conséquent et des frais de notaire. Vous devez également prendre en compte les coûts d’emprunt, les taxes foncières, les charges de copropriété et les dépenses d’entretien. Si vous n’avez pas suffisamment d’économies pour couvrir ces coûts, la location peut être une meilleure option. Stabilité de revenus : Si vous avez des revenus stables et prévisibles, vous pouvez être en mesure de vous engager dans un crédit immobilier pour acheter un logement. Si votre situation professionnelle est incertaine ou si vos revenus sont irréguliers, la location peut offrir plus de souplesse et moins de risques financiers. Évolution du marché immobilier : Les tendances du marché immobilier, notamment les prix et les taux d’intérêt, peuvent influencer votre décision d’acheter ou de louer. Si les prix de l’immobilier sont élevés et que les taux d’intérêt sont bas, l’achat peut être un investissement rentable à long terme. Cependant, si les prix sont en baisse ou si les taux d’intérêt augmentent, la location peut être plus intéressante. Besoins personnels : Vos besoins et préférences en matière de logement peuvent également influencer votre décision. Si vous souhaitez avoir la liberté de personnaliser votre espace de vie, réaliser des travaux d’aménagement ou éviter les contraintes imposées par un propriétaire, l’achat peut être une option attrayante. En revanche, si vous préférez éviter les responsabilités liées à l’entretien d’un logement et avoir la possibilité de déménager facilement, la location peut être plus adaptée.

Il est important de peser ces facteurs en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme. Consulter un conseiller financier ou un agent immobilier peut également vous aider à prendre une décision éclairée en fonction de votre situation et du marché immobilier parisien.

Mais n’oubliez pas que l’aspect financier n’est pas le seul critère à prendre en compte : posséder son « chez soi » et pouvoir le transmettre à ses enfants, ça n’a pas de prix !